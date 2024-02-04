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انتخابات المجالس المحلية... هذه أعلى نسب الاقبال وأدناها حسب الولايات

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر مساء يوم الأحد في ندوة صحفية للاعلان عن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية، ان هناك تفاوتا في نسب اقبال المقترعين على هذه الانتخابات حسب الولايات.

وافاد بأنه تم تسجيل اعلى هذه النسب في ولايات كل من سيدي بوزيد ونسبتها 26 % وزغوان 22.2 % والقصرين 21.8 % والمهدية نحو 20.5 %

...

في المقابل تم تسجيل ادنى نسب المشاركة في ولايات كل من اريانة وبنسبة 4 % وتونس 5.1 % وبنعروس 6.4 %
يشار الى أنّ الدّور الثاني من هذه الانتخابات المحلّية يجرى في 36 % فقط من الدّوائر الانتخابية من أصل 2129 دائرة انتخابيّة فضلا عن نزول عدد المقترعين إلى 4 ملايين و181 الف و871 ناخبا من بين أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل للدّور الأول الذي جرى في 24 ديسمبر 2023 .


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