سليانة: إيقاف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الأمن العمومي بالروحية والوحدات الإستعلاماتية والتوقي من الإرهاب بإقليم سليانة بعد توفر معلومات، من ضبط 5 أنفار من جنسيات إفريقية مختلفة بصدد التنقل إلى ولاية صفاقس من أجل محاولة المشاركة في عملية هجرة غير نظامية باتجاه الفضاء الأوروبي.

ووفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني , أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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