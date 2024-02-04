Babnet

سليانة: إيقاف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 12:33 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الأمن العمومي بالروحية والوحدات الإستعلاماتية والتوقي من الإرهاب بإقليم سليانة بعد توفر معلومات، من ضبط 5 أنفار من جنسيات إفريقية مختلفة بصدد التنقل إلى ولاية صفاقس من أجل محاولة المشاركة في عملية هجرة غير نظامية باتجاه الفضاء الأوروبي.
ووفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني , أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281555


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match wed 7 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:18 Tunis
All Radio in One    
*.*.*