تأسيس جمعية قدماء معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة والدكتور عبد الواحد المكني رئيسا لها

حلم جميل راود وجمع عددا من قدماء المعهد الثانوي 18 جانفي 1952 بجبنيانة أرادوا من خلاله تمتين صداقاتهم وتكوين شبكة تجمعهم وتطور العلاقات بين مختلف الأجيال التي تعاقبت على المعهد، فقرروا تكوين جمعية قارة باسم قدماء معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة وذلك من خلال وضع شبكة واسعة تسمح بتعاون مثمر بين كل الذين تخرجوا من هذا المعهد وذلك في إطار تشاركي يضم كل الأطراف.



وتهدف جمعية قدماء معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة إلى تدعيم أواصل التواصل والتعاون بين خرجي قدماء المعهد، فضلا عن ربط صلة التعارف بين خريجي قدماء المعهد والمساهمة بالنهوض بالمعهد ماديا ومعنويا وتقديم الإفادة والعون.





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كما ستسعي الهيئة المديرة للجمعية والتي تتكون من الدكتور عبد الواحد المكني رئيس، محمود بورماش مساعد رئيس، محسن الفقي كاتب عام ولمجد بن ميلاد امين مال، إلى برمجة أنشطة ثقافية وترفيهية، مع بحث مجال للتعاون مع الجمعيات المماثلة في الأهداف، فضلا العمل على التعريف بالمعهد والمساهمة في حفظ تاريخه.





وقال الدكتور عبد الواحد المكني رئيس الجمعية، أن فخر الانتماء لهذا المعهد دفعنا لاعادة إشعاعه وتجسيد حلم اجيال تعاقبت على المعهد وتجديد ذكريات عهد تقاسموا خلاله المعرفة وروح الدعابة والمحبة. مضيفا، أن هذه الجمعية ستسعي لتنظيم مواعيد شهرية عبر منتديات، لقاءات، ورشات وتظاهرات مختلفة حول مواضيع متعددة ذات صلة بتوجهاتها إلى جانب نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية مختلفة لإعادة الإشعاع لهذا المعهد وتمتين الصلة بين أعضاء شبكة خريجيه والأساتذة وخلق روابط بين الأجيال المختلفة والتي ستعود بالفائدة على قدماء المعهد والمنطقة ككل ومن شأنها أن تمتن علاقاتهم وتساعدهم على تحقيق الأهداف المنشودة.



*وائل الرميلي