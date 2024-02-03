وزير الشؤون الدينية: 10982 حاجا هو نصيب تونس هذا الموسم





واضاف ان الوزارة تقوم بكل الاستعدادات الضرورية ،كما أن السلطات السعودية متعاونة جدا مع تونس وقد وفرت ما يحتاجه حجيجنا.

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كشف وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي في تصريح لاذاعة موزاييك خلال زيارته إلى ولاية باجة صباح اليوم ان "الحصة المخصصة لتونس لموسم الحج هذه السنة هي 10982 حاجا بالإضافة إلى 520 بين مؤطرين ومرافقين وطاقم طبي".واضاف ان الوزارة تقوم بكل الاستعدادات الضرورية ،كما أن السلطات السعودية متعاونة جدا مع تونس وقد وفرت ما يحتاجه حجيجنا.

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وذكر الشايبي بان الوزارة لا دخل لها في تكلفة الحج التي يحددها عنصران اساسيان وهما الشركة الوطنية للإقامة والخدمات على مستوى الإقامة، والثاني هو تذكرة الطائرة والتي تحددها الخطوط التونسية مناصفة مع نظيرتها السعودية، ففي الموسم المنقضي كانت الكلفة الحقيقية 21 الف دينار لكن بتدخل من الوزارة ورئيس الجمهورية عن طريق دعم غير معلن بلغت الكلفة الفعلية 19400 دينار.



وقال: ''الوزارة تدعم موسم الحج ايضا من خلال توفير اطنان الأدوية التي ترافق الحجيج بالإضافة إلى المؤطرين والطاقم الطبي ."