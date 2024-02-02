ثلاث سنوات سجنا في حق نبيل القروي مع النفاذ العاجل

قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 2 فيفري 2024 بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق نبيل القروي وفق ما أكده لموزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.



وأضاف الترخاني أن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة ثلاثة أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة خمسة أعوام.





...



وحسب موزاييك فإن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم الى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.



وجدير بالتذكير بأن الدائرة الجناحية الابتدائية كانت قضت بسجن كل واحد من المتهمين الأربعة مدة عام واحد، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت تلك الأحكام الابتدائية.