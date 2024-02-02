باحث اراد تثمين شوائب الفسفاط وحماية الطبقة المائية من التلوث فوجد نفسه في السجن !!

محاميه يتقدم بمطلب صلح جزائي من اجل 180 دينار





باشرت أمس الخميس 2 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية تعلق باتهام مهندس ميكانيك وباحث يعمل بشركة فسفاط بالحصول على شوائب الفسفاط دون علم الشركة حيث تفيد وقائع القضية انه تم احتجاز عدد 6 شاحنات خلال سنة 2021 معدة لنقل البضائع بالمغسلة عدد 2 التابعة لشركة فسفاط قفصة إقليم المضيلة من قبل مجموعة من المعتصمين بالمكان كان سائقوها يعتزمون نقل شوائب الفسفاط على متنها وقد تمت الافادة بأن المهندس هو من قام بارسال السواق لنقل تلك الشوائب .



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وبسماعه أفاد ان تلك الشوائب كان ستلقى في الجبل وانه اراد الحصول عليها للقيام بأبحاث علمية حول الانتفاع وتثمين شوائب الفسفاط التى يقع القائها والتخلص منها مما يتسبب في اضرار كبيرة للمائدة المائية وللتربة بالجهة وذلك عبر تثميها لاستخراج مواد تصنع وتصدر الى الخارج



ولم يتم أمس جلب الباحث المتهم وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.



وبين والد المهندس في تصريح لباب نات ان محامي ابنه تقدم بمطلب صلح جزائي مع الدولة باعادة مبلغ 180 دينار كثمن تلك الشوائب التى تحصل عليها ابنه مبينا انه تقدم ببحثه ومشروعه الى الهياكل الإدارية وقد حضى بالموافقة مؤخرا وانه عوض ان يحتفل به مع عائلته وينطلق في تطبيقه على أرض الواقع احتفل به داخل السجن مؤكدا ان ابنه موقوف منذ عامين تقريبا دون محاكمة معبرا على ثقته وانصافه من قبل القضاء .