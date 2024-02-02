منال عمارة تطلق اغنية " عندي بمبينو.. ربي يوصل بالسالم مستنينو" بعد اعلان حملها

أعلنت الفنانة الاستعراضية منال عمارة عن حملها وذلك في صفحتها الرسمية على الفايسبوك وانستغرام حيث اطلقت اغنية بعنوان " عندي بمبينو.. ربي يوصل بالسالم مستنينو.ونشرت منال عمارة صورة لها وهي حامل الى جانب زوجها.