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منال عمارة تطلق اغنية " عندي بمبينو.. ربي يوصل بالسالم مستنينو" بعد اعلان حملها

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 09:25 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلنت الفنانة الاستعراضية منال عمارة عن حملها وذلك في صفحتها الرسمية على الفايسبوك وانستغرام حيث اطلقت اغنية بعنوان " عندي بمبينو.. ربي يوصل بالسالم مستنينو.
ونشرت منال عمارة صورة لها وهي حامل الى جانب زوجها.


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