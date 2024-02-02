العجمي الوريمي: "كان نخرجو نبيعو المعدنوس قدام المسرح البلدي نجمعو أكثر مما جمعه النادي الإفريقي"

قال الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان سجن رئيس الحركة شاد الغنوشي مظلمة حقيقية مضيفا " نحن تقدينا بالقانون مع دائرة المحاسبات".وأضاف الوريمي " ما حصل يأتي في مناخ سياسي مشحون وفيه ترذيل للحياة السياسية وتضييق على الحريات" متابعا" القضية لا توجد فيها تهمة حقيقية لحركة النهضة وممثلها القانوني والغنوشي لم يحضر فيها كما لم يحضر فريق الدفاع".وتابع " لم نعقد أي عقد مع مجموعة لوبيينغ في الولايات المتحدة للتاثير على القيادة السياسية في واشنطن لاتخاذ قرارات ضد تونس".

وقال الوريمي إن حركة النهضة ليست في حاجة إلى التمويل من اي طرف خارجي حيث جاء على لسانه: "لو تأذن الدولة ونخرجو نبيع المعدنوس أمام المسرح البلدي سنجمع أكثر مما جمعه النادي الإفريقي.وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّرت يوم الخميس، الحكم ب 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محمّد زيتونة.وأوضح زيتونة، أنّ الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة.