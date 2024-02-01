منظمة انا يقظ: في فشل جديد للديبلوماسية التونسية الاتحاد الأوروبي يقرّر رفع التجميد عن أملاك عدد من أفراد عائلة بن علي

أفادت الاربعاء 1 فيفري، منظمة أنا يقظ في بيان لها بأن الاتحاد الاوروبي قرر بتاريخ 29 جانفي 2024 رفع التجميد عن أملاك عدد من أفراد عائلة بن علي وهم :



1- سميرة بنت محمّد بن رحومة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي)،

2- درصاف بنت زين العابدين بن حاج حمدة بن علي،



...



3- سيرين بنت زين العابدين بن حاج حمدة بن علي.



واعتبرت المنظمة أن هذا القرار لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال.



وذكّرت أنا يقظ بأن الاتحاد الأوروبي سبق له في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي مشددة على أن ذلك يعكس فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية حسب نص البيان.