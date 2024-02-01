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الاحتفاظ برجل أعمال محكوم باكثر من 100 سنة في قضايا تبييض اموال

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 18:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بالاحتفاظ برجل أعمال ووسيط دولي ينشط في قطاع النفط مطلوب قضائيا لدى دولة اجنبية .

ووفق ما توفر من معطيات فان رجل الأعمال صادرة في شأنه أحكاما غيابية سجنية فاقت 100 سنة، بالاضافة الى أنه محل تتبع قضائي من أجل قضايا تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وعدة قضايا ديوانية ومصرفية منشورة في حقه.


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