محكمة الاستئناف بالمنستير: الحكم على شاب رسام بسنتين سجنا على معنى المرسوم 54

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير يوم أمس حكما بسجن شاب من مواليد 1996 وهو رسّام لمدة عامين

من أجل استعمال شبكة الاتصال لنشر أخبار ونسبة امور غير حقيقية لهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان الشخص المستهدف موظف عمومي مع ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والفصل 67 من المجلة الجزائية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل الديوان بالجهة.



وتعود الوقائع الى قيام معتمد المنستير المدينة بالتشكي الى الامن والاعلام عن وجود صورة رئيس الدولة موجودة على حائط المعتمدية وتبين من الأبحاث أن المتهم قام بصنع مجسّم ورسم صورة رئيس الدولة فى 3 أماكن مختلفة وضمّن بجوار الصورة عبارات فيها شتم.... وفق المصدر ذاته.



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كما قام بتنزيل صورة تجسّم وجه رئيس الدولة أحدث عليها تغييرات على مواقع التواصل الاجتماعي واردفها بتعليقات تضمنت تشويها لسمعته علما وأن الحكم الابتدائي قضى بسجنه لمدة عامين وقد اقرت محكمة الاستئناف نفس الحكم.

كما قام بتنزيل صورة تجسّم وجه رئيس الدولة أحدث عليها تغييرات على مواقع التواصل الاجتماعي واردفها بتعليقات تضمنت تشويها لسمعته علما وأن الحكم الابتدائي قضى بسجنه لمدة عامين وقد اقرت محكمة الاستئناف نفس الحكم.