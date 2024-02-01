الاعدام شنقا لقاتل متقاعدة داخل منزلها في المرسى

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالاعدام شنقا في حق موقوف وجهت له تهم القتل العمد المسبوق بدخول محل الغير دون إرادة صاحبه باستعمال التسور المصاحب بالاضرار عمدا بملك الغير ومسك وحمل سلاح أبيض بدون رخصة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية.



ويفيد ملف القضية ان القاتل اقتحم منزل الهالكة في وضح النهار لسرقته ولما تفطنت له انهال عليها بالطعنات بسكين حتى الموت ثم فتش منزلها وسرق اغراضها ولاذ بالفرار.





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ووفق الابحاث فأن المتهم من ذوي السابق العدلية في الإجرام وهو من مدمني المخدرات