القبض على شبكة لقرصنة الرموز السرية الخاصة بالبطاقات البنكية

أمكن للوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج و مراكز الأمن الوطني بسيدي داود و مستشفى المنجي سليم من القبض على 4 اشخاص (رجل و 03 نسوة) يعمدون إلى القيام بعمليات تحيل وقرصنة الرموز السرية الخاصة بالبطاقات البنكية عبر مواقع إلكترونية.



وقد عُثر بحوزة الرجل على قطع من مخدّر الزطلة وعلى شرائح نداء و ختمين لشركة خاصة و بطاقات بنكية و حاسوب محمول ومبلغ مالي قدره 4000 دينار لدى النسوة.

و تم الإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل" تكوين عصابة مفسدين قصد الإستيلاء على أملاك الغير" وإفراد محضر من أجل "المسك بنية الترويج لمادة مخدرة" وإرجاع مبلغ مالي قدره 4100 دينار لأحد المتضررين، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.



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