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الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن حسابات أفراد من عائلة الرئيس الراحل بن علي

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 07:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قرّر مجلس الإتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريح 31 جانفي 2011، ابان الثورة التونسية.

ويعني هذا القرار رفع التجميد عن أملاك وأموال هؤلاء الأشخاص في الإتحاد الأوروبي.

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وتضمّ قائمة الأسماء المشمولة برفع التجميد كلّ من ابنتين الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي، فيما تمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025، وفق القرار نفسه.
علما وأن القرار المذكور يدخل حيز النفاذ على الفور وبمجرد نشر بالجريدة الرسمية للاتحاد .


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