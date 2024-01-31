رئيس الجمهورية في زيارة إلى القصرين

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زيارة غير معلنة إلى ولاية القصرين، اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، وقام بالمناسبة بزيارة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.

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