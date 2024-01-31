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رئيس الجمهورية في زيارة إلى القصرين

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 17:43 قراءة: 0 د, 8 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زيارة غير معلنة إلى ولاية القصرين، اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، وقام بالمناسبة بزيارة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.


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