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تحجير السفر على مترشحة سابقة للانتخابات

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرر امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تحجير السفر عن مترشحة سابقة للانتخابات مع الابقاء عليها بحالة سراح وذلك اثر شكاية تقدمت بها الادارة الفرعية للانتخابات بالجهة على خلفية تدوينة قامت بنشرها المتهمة أوضحت من خلالها أن هيئة الانتخابات قبلت ترشح شخص محكوم غيابيا بثلاثة أشهر سجنا وعلى ضوئها تقدمت الادارة الفرعية للانتخابات ببن عروس بشكاية لوكالة الجمهورية ببن عروس أحيلت بمقتضاها المتهمة المذكورة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ...


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