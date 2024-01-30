مخزون تونس من العملة الأجنبية يرتفع إلى 118 يوم توريد

بلغ مخزون تونس من العملة الأجنبية، بتاريخ 29 جانفي 2024، 25937 مليون دينار، ما يُعادل 118 يوم توريد.ووفق آخر مؤشّرات نشرها البنك المركزي التونسي، فقد بلغ الحساب الجاري للخزينة يوم 29 جانفي، 979 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 21236 مليون دينار.