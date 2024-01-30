رويترز: حكومة تونس ستطلب تمويلا بـ7 مليارات دينار من البنك المركزي

قال 3 نواب من البرلمان التونسي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.