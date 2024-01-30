رويترز: حكومة تونس ستطلب تمويلا بـ7 مليارات دينار من البنك المركزي
الثلاثاء 30 جانفي 2024 | 18 رجب 1445
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