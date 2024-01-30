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رويترز: حكومة تونس ستطلب تمويلا بـ7 مليارات دينار من البنك المركزي

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال 3 نواب من البرلمان التونسي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
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