فيديو.. اللحظات الأولى لاغتيال الفلسطينيين الثلاثة داخل مستشفى ابن سينا في جنين

أظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.



وتم اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد اقتحام قوة خاصة من الجيش الاسرائيلي لمستشفى "ابن سينا" في جنين شمال الضفة الغربية.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جنودا إسرائيليين تسللوا إلى مستشفى ابن سينا بلباس مدني واستخدموا بنادق كاتمة للصوت، واغتالوا محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي (كان مصابا ويتلقى العلاج منذ 3 شهور بمستشفى ابن سينا)، ومحمد وليد جلامنة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قام "بتصفية خلية تابعة لحركة حماس مسلحة، اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك".وأضاف أنه "تم تحييد محمد جلامنة وهو ناشط عسكري في حماس كان على تواصل مع قيادات الحركة في الخارج، وأصيب عندما حرص على تطوير تنفيذ عملية تخريبية بواسطة سيارة مفخخة. كما نقل جلامنة أسلحة وذخيرة لتنفيذ عمليات إطلاق نار وخطط لعملية اقتحام في محاكاة لأحداث السابع من أكتوبر".وقال بيان الجيش الإسرائيلي إنه "إلى جانب جلامنة تم تحييد محمد غزاوي من مخيم جنين وهو ناشط في كتيبة جنين ومتورط في عمليات إطلاق نار نحو قوات جيش الـدفاع بالإضافة إلى باسل غزاوي شقيق محمد وهو ناشط في الجهاد الإسلامي".