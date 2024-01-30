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طوابير في انتظار السيارة الشعبية.. ما القصة؟

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، مهدي محجوب، اليوم الثلاثاء، إنّ "الطوابير الطويلة أمام إحدى شركات السيارات الشعبية تُلخّص وضعيّة القطاع ككلّ"، مشيرًا إلى أنّ "العلامة التي شهدت اكتظاظا للمواطنين، عادت اليوم إلى السوق بعد سنتيْن من الغياب، بسيارة شعبية مختلفة عن السيارات السابقة".

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "هناك فرق شاسع بين سعر السيارة الشعبية وسعر سيارة الـ 5 خيول، لافتًا إلى أنّ "سعر السيارة الشعبية يتراوح ما بين 27 ألف دينار و35 ألف دينار".

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وتابع محجوب أنّ "الفرق يتمثّل في الأداءات على إستهلاك السيارة الشعبية وهو السبب وراء الطوابير الطويلة"، موضّحًا أنّ "حصة السيارات الشعبية التي سيتم توريدها خلال سنة 2024، في حدود الـ 8 آلاف سيارة فقط، من مختلف العلامات".

وأفاد محجوب بأنّ "المعدل العام للإنتظار للحصول على السيارة الشعبية في حدود 6 سنوات، وقائمات الإنتظار في كل السيارات وخاصة صغيرة الحجم".


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