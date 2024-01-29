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ستة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق لطفي المرايحي ‎

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 19:32 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أصدرت الاثنين 29 جانفي، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما يقضي بالسجن مدّة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقّ المرشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
يذكر أن النيابة العمومية بالمجكمة الابتدائية بتونس كانت احالت المرايحي من أجل تهم تتعلق بالاساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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