اكثر من خمسين عينة للتقييم في مسابقة احسن زيت زيتون أحادي الصنف

انطلقت اليوم مسابقة احسن زيت زيتون احادي الصنف بمعهد الزيتونة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس.

ولدى انطلاق عملية التقييم الحسي والذوقي لحوالي خمسين عينة لزيت الزيتون البكر الممتاز أكدت الباحثة نزيهة الڨراطي كمون رئيسة لجنة المسابقة والباحثة بمعهد الزيتونة (شريك جمعية تونس الزيتونة في التنظيم) أن الفريق يتكون من خبراء تونسيين معتمدين من المجلس الدولي للزيتون اضافة إلى مدير عام جمعية زيتون اليابان توشي ابادا.



واوضحت الباحثة نزيهة الڨراطي كمون ان العينات التي ستخضع للتقييم هي عينات من زيت الزيتون التونسي من اصنافه الرئيسية وهي من صفاقس و شمال تونس ووسطها وأقصى الجنوب واكدت في ذات السياق أن الغاية من تخصيص المسابقة في الصنف الواحد هو معرفة الخصائص الكيميائية والحسية التذوقية لكل صنف من الأصناف ومقارنتها والترويج لها وتثمينها وخلق الفرص لتطوير استهلاكها وتصديرها مع التشجيع على إنتاج زيوت ذات جودة عالية.



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وستعلن نتائج هذه المسابقة في ختام المهرجان في حفل توزع فيه جوائز على الفائزين وذلك يوم 6 فيفري.



جدير بالذكر أن الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للزيتونة بولاية صفاقس تنتظم من 29 جانفي الجاري إلى 06 فيفري القادم تحت شعار "صفاقس وجهة لسياحة الزيتون"وتتميز ببرمجة ثرية ساهمت فيها عديد الأطراف والهياكل على الصعيدين الجهوي والمركزي.