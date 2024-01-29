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لطفي المرايحي: لا أعمل السياسة للحصول على منصب ولا أشارك في حكومة بدون هدف

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 16:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "أي اف ام" اليوم انه لا يعمل السياسة من اجل المصالح الذاتية ولا من اجل المناصب.
وأضاف تعليقا حول إمكانية مشاركته في حكومات مقبلة في تونس قائلا "لا أشارك في حكومة بدون هدف سياسي واقتصادي واضح".
وتابع "كيف يمكن تحسين الوضع في بلادنا ونفس الأطر الاقتصادية البالية كما هي ونحن لم نخلق صناعة وطنية حقيقية" مضيفا " التعويل على الذات يكون من خلال التركيز على المنتوج الوطني والمحلي".


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