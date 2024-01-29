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غدا جلسة عامة في البرلمان وهذا جدول أعمالها

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 16:02 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الثلاثاء 30 جانفي على الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث يتضمن جدول الأعمال النظر في:
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا (عدد 2023/49).
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2023/52).


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