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تاجيل النظر في قضية الطيب راشد

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل مكرم بن آمنة في تصريح لاذاعة ديوان اف ام انه تم تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد الى يوم 19 فيفري المقبل من أجل جريمة الدخول لمحل الغير دون إرادة صاحبه وافتكاك حوز بالقوة
بعد ان تم تقديم طعن في خصوص الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية قرمبالية والذي قضى بسجنه سنتين و 3 اشهر.

ووفق المصدر ذاته سيتم اثر جلسة اليوم بمحكمة استئناف نابل النظر في مطلب لسان الدفاع للافراج عن موكلها.


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