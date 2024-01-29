قمة إيطاليا-إفريقيا: سعيد يُجري محادثات مع رؤساء دول ومنظمات

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بروما، في افتتاح قمة إيطاليا - إفريقيا.

وقد أجرى محادثات مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات والوفود المشاركة في القمة.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار