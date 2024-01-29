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قمة إيطاليا-إفريقيا: سعيد يُجري محادثات مع رؤساء دول ومنظمات

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 13:53 قراءة: 0 د, 13 ث
      
شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بروما، في افتتاح قمة إيطاليا - إفريقيا.
وقد أجرى محادثات مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات والوفود المشاركة في القمة.


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