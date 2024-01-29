لجمعه بين القرآن والموسيقى.. محكمة مصرية تقضي بحبس ملحن 6 أشهر

علقت الممثلة كوثر الباردي عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" على قرار القضاء المصري بسجن الملحن احمد حجازي 6 اشهر سجن وغرامة مالية بعد جمعه بين القرآن والموسيقى بتهمة ازدراء الأديان.

وقالت " لا اعتقد ان الملحن المصري أراد إهانة الدين الإسلامي بل حبا في القران الكريم لحن بعض اياته".

من جانبه دافع الممثل زهير الرايس عن الملحن قائلا " الله جميل يحب الجمال والموسيقى نوع من التذوق الجميل" متابعا " الترتيل نوع من المقامات الموسيقية".





وكانت محكمة مصرية قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان.كما سمحت محكمة جنح النزهة للمتهم دفع كفالة تبلغ ألفي جنيه للخروج من السجن، لحين استكمال باقي درجات التقاضي.وكان المحامي محمود السمري تقدم ببلاغ ضد حجازي يتهمه بازدراء الأديان، إثر انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيه الملحن المصري وهو يعلم شابا قراءة سورة يس على ألحان العود.الفيديو الذي انتشر أواخر أوت 2023، أثار استياء روّاد الشبكات الاجتماعية من حجازي لجمعه بين قراءة القرآن والموسيقى، وطالب البعض بتدخّل الأزهر الشريف.ومع تصاعد الموقف، نشر الموسيقار المصري بيان اعتذار قال فيه، "أعتذر إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه وأؤكد على أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز".وختم، "ما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".يشار إلى أن حجازي يملك أكاديمية لتعليم الموسيقى والمقامات والإنشاد الديني.