سيدي بوزيد: تسجيل رجة أرضية صباح اليوم الاثنين بالمزونة

سجلت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الاثنين، 29 جانفي 2024، علـى الساعــة 05 و 44 دقيقة (بالتوقيت المحلي)



وبلغت قوة الرجة 3.2 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.47 درجة خط عرض و بــ 9.88 درجة خط طـول، وذلك 12 كلم جنوب شرق المزونة من ولاية سيدي بوزيد ، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي

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