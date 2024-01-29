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سيدي بوزيد: تسجيل رجة أرضية صباح اليوم الاثنين بالمزونة

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 08:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
سجلت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الاثنين، 29 جانفي 2024، علـى الساعــة 05 و 44 دقيقة (بالتوقيت المحلي)

وبلغت قوة الرجة 3.2 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.47 درجة خط عرض و بــ 9.88 درجة خط طـول، وذلك 12 كلم جنوب شرق المزونة من ولاية سيدي بوزيد ، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي


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