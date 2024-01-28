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تشابي مدرب برشلونة يعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 06:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني إنه قرر ترك منصبه في نهاية الموسم الجاري بعد خسارة فريقه 5-3 أمام ضيفه فياريال يوم السبت.
وهي الخسارة الثالثة للفريق الكاتالوني في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.
وأبلغ المدرب مؤتمرا صحفيا "أود أن أعلن أنه اعتبارا من 30 جوان المقبل لن أستمر في تدريب برشلونة".

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ويحتل برشلونة المركز الثالث في البطولة الاسبانية لكرة القدم برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق من شهر جانفي الجاري وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي.


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