بن عروس :محاصرة 11 عنصرا إجراميا مفتش عنهم

تمكنت أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة حمام الأنف من خلال تعقب العناصر المفتش عنها و التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام على كامل الخط الجنوبي مقرين، رادس، جبل الجلود، الزهراء، حمام الأنف من إيقاف11 عنصرا إجراميا مفتش عنهم من أجل السرقة، تحويل وجهة، الاعتداء بالعنف الشديد،السرقة،الاضرار بملك الغير ،تحويل وجهة والفرار من الجندية .



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش باءن من النيابة العمومية.

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