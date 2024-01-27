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وزارة النّقل: جلسة عمل لمتابعة إنجاز مشروع خط الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقباعة

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 07:05 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أشرف وزير النّقل ربيع المجيدي عشية يوم الجمعة 26 جانفي 2024 على جلسة عمل خصصت لمتابعة إنجاز مشروع الخط D للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقباعة تناولت بالدرس مختلف الملفات الفنية والقانونية والمالية والإدارية ذات الصلة.

وأكّد وزير النّقل على ضرورة التسريع في الإنتهاء من الأشغال لوضع هذا الخط على ذمة المواطنين معتبرا هذا الخطّ الحل الأمثل والأنجع لاستيعاب الطلب المتزايد في المناطق التي يعيش متساكنوها معضلات في التنقّل جراء تقلص العرض في مقابل الكثافة السكنية المتصاعدة.

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وشدّد الوزير على حسن التنسيق مع الجهات المعنية والتدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بمختلف جوانب هذا المشروع الهام، لتفادي أي إشكاليات طارئة، مؤكّدا أن الوزارة ستتصدّى لكل من سيحاول تعطيل إنجاز المشروع والذي يعدّ تعطيلا للمصلحة العامة.


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