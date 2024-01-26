اذاعة ''إي أف أم'': طارق بوشماوي لن يترشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم

افادت اذاعة ''إي أف أم'' نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 أن الرئيس الأسبق للجنة التحكيم بالاتحاد الافريقي وممثل تونس سابقا بالمكتب التنفيذي للكاف لن يترشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم التي ستعقد جلستها العامة الانتخابية مبدئيا- في منتصف شهر مارس المقبل.

ووفق نفس المصادر فإن بوشماوي غير مهتم بهذا الاستحقاق الانتخابي سيما وأن التزاماته المهنية خارج تونس.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي مهامه في مارس.



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