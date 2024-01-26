Babnet

اذاعة ''إي أف أم'': طارق بوشماوي لن يترشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 19:46 قراءة: 0 د, 22 ث
      
افادت اذاعة ''إي أف أم'' نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 أن الرئيس الأسبق للجنة التحكيم بالاتحاد الافريقي وممثل تونس سابقا بالمكتب التنفيذي للكاف لن يترشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم التي ستعقد جلستها العامة الانتخابية مبدئيا- في منتصف شهر مارس المقبل.
ووفق نفس المصادر فإن بوشماوي غير مهتم بهذا الاستحقاق الانتخابي سيما وأن التزاماته المهنية خارج تونس.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي مهامه في مارس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281104


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 20:21 Tunis
All Radio in One    
*.*.*