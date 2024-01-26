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عبير موسي تدخل في اضراب جوع وحشي

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 12:36 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي دخول منوبتهم في إضراب جوع وحشي بلا ماء ولا دواء لمدة 48 ساعة بداية من اليوم الجمعة 26 جانفي

وأشارت الهيئة في بيان لها الى ان هذا التحرك الاحتجاجي تم اتخاذه بسبب ''اعتقالها التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة'' بالإضافة الى ''إعادة تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي سبق أن صادق عليها البرلمان السابق الى جانب استعمال العنف الشديد ضدها يوم 30 جوان 2021 وبقاء المعتدين دون عقاب إلى هذا التاريخ وفق نص البيان.

...

وحملت الهيئة إدارة السجن المدني بمنوبة المسؤولية عن سلامتها الجسدية محذرا من أي تقصير في متابعة حالتها الصحية أثناء تنفيذ الإضراب الوحشي.


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