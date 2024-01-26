Babnet

التضامن: الإطاحة بمروج مخدرات في الوسط الرياضي والمدرسي

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكنت وحدات الإستعلام التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من إلقاء القبض على مروج أقراص مخدرة في الوسط التلميذي (مدرسة إعدادية بالتضامن) وإحدى القاعات الرياضية المغطاة وحجز كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي من عائدات التويج.

هذا وانطلقت تفاصيل الواقعة من خلال توفر معلومات مؤكدة عن تعمد أحد الأشخاص بيع الأقراص المخدرة في صفوف القصر والتلاميذب
باحدى المدارس الإعدادية بجهة التضامن مستغلا جوار منزله بالحائط الخلفي للمدرسة الإعدادية أين تولت الوحدة المعنية التنسيق مع النيابة العمومية بأريانة، وبمداهمة محل السكنى من طرف دورية أمنية تابعة للوحدات المعنية معززة بحضيرة التدخلات السريعة بإقليم أريانة وبتفتيشه تم حجز كمية من الأقراص ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
...


تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه والاحتفاظ بذي الشبهة من أجل مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281062


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 09:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 09:15 Tunis
All Radio in One    
*.*.*