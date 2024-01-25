القضاء الالماني يستجيب لطلب تحضيري في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف

باشرت أول أمس الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية في القضية عدد 20 والمتعلقة باغتيال الزعيم صالح بن يوسف بوصفه أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار.



وبالمناداة على عائلة الزعيم صالح بن يوسف حضر نجله الدكتور لطفي بن يوسف ولم يحضر نائبه الأستاذ عفيف بن يوسف كما لم يحضر أحد من الشهود وغيب الموت كل المنسوب لهم الإنتهاك، وأفادت رئيسة الدائرة ورود الرد عن المكاتبة التي وجهتها المحكمة للوكالة العامة بفرنكفورت بألمانيا حول مدها بنسخة من الأبحاث المجراة سنة 1961 في علاقة بعملية الإغتيال وطلب الدكتور لطفي بن يوسف تأخير القضية للإطلاع على إجابة السلطات الألمانية...





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فقررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة 08 أفريل 2024 لانتظار الرد عن المكاتبات الموجهة لوزارة الداخلية والإستجابة للإستدعاءات الموجهة للشهود وانتظار اكتمال التركيبة القانونية لهيئة المحكمة.

