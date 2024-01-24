كاس امم افريقيا: تشكيلة المنتخب التونسي ضد جنوب افريقيا

في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بمناسبة مباراة جنوب افريقيا التي ستدور مساء اليوم الاربعاء انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18) بمدينة كوهوروغو الايفوارية في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار الىى غاية 11 فيفري القادم:



البشير بن سعيد - علي العابدي - وجدي كشريدة - منتصر الطالبي - ياسين رياح - الياس السخيري - عيسى العيدوني - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان -

والياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.



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