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الإبقاء على سنية الدهماني بحالة سراح

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، الإبقاء على المحامية والكرونيكوز بإذاعة إي أف أم، سنية الدهماني بحالة سراح.

وكانت سنية الدهماني قد مثلت أمام القضاء على لى خلفية شكاية رفعتها وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم 54، بسبب تصريحاتها في برنامج l’émission impossible على إي أف أم، حول وضعية السجون التونسية، وانتقادها لظروف إقامة الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.


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