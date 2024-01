Lutte pour la promotion d'alternatives moins nocives au tabagisme : défis financiers et obstacles à surmonter

Au travers de la publication des résultats d’une enquête récente, le Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) a mis en lumière l’évolution des efforts en évolution dans le domaine de la réduction des risques liés au tabagisme. Cette étude, portant sur 52 organisations de défense des consommateurs œuvrant pour la promotion de produits nicotiniques plus sûrs, scrute également les enjeux financiers auxquels ces acteurs font face, soulignant les défis persistants suite à l'opposition de groupes d'intérêts bien financés. Les activités de ces organisations, localisées en Inde, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, sont succinctement évoquées.





L'enquête se concentre particulièrement sur les groupes nationaux et régionaux de défense des citoyens qui militent en faveur des produits nicotiniques plus sûrs. Parmi ces 52 organisations, plusieurs sont affiliées à des entités régionales couvrant l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe et l'Asie-Pacifique.



...





La mission phare de ces groupes consiste à sensibiliser les fumeurs, le grand public, les gouvernements et les médias aux alternatives plus sûres au tabagisme, tout en plaidant en faveur d'un cadre législatif favorable. La priorité est accordée à la fourniture d'informations aux partisans et au public, en particulier aux fumeurs.



Sur les 52 organisations recensées, 42 fonctionnent grâce à des bénévoles, tandis que seulement sept disposent d'un personnel rémunéré, limité à trois personnes au maximum. Le financement, souvent limité, constitue un défi de taille, en particulier pour les 31 groupes dépourvus de soutien financier. Les 21 organisations financées ont reçu des montants variant entre 250 et 173 500 dollars, totalisant ainsi 309 810 dollars au cours des 12 derniers mois.



Ces financements demeurent relativement restreints et représentent un défi face aux ressources des groupes s'opposant à la réduction des méfaits du tabagisme. Des disparités significatives sont mises en exergue par des entités telles que la "Campaign for Tobacco-Free Kids", soutenue financièrement par Bloomberg Philanthropies.



Bien que ces groupes remettent en question l'efficacité des produits nicotiniques plus sûrs, leur financement substantiel leur assure une visibilité marquée dans les médias nationaux et internationaux. L'initiative STOP de Bloomberg Philanthropies, qui surveille l'industrie du tabac, bénéficie également d'un financement important.

En dépit de leurs succès, ces groupes se heurtent à des difficultés en termes de considération et d'impact. Aucun d'entre eux n'a été autorisé à participer aux conférences de parties de l'OMS sur la lutte antitabac, marquant ainsi un contraste avec les réunions sur le changement climatique où la société civile est activement impliquée.