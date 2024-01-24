القيروان: تسجيل رجة أرضية

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 على الساعة 00 و 42 دقيقة، وبلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.



وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، بأنّ بمركز الزلزال حدد حسب التحاليل الأوّلية ب 35.77 درجة خط عرض و ب 9.98 درجة خط طول، وذلك 13.4 كلم شمال غرب ولاية القيروان الشمالية.



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