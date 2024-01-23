تعزيز التعاون الثنائي في المجال الرقمي محور لقاء وزير تكنولوجيات الاتصال بسفير الولايات المتحدة في تونس

استقبل وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد، جوي هود. وتناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الرقمي من خلال تنظيم عدد من المبادرات والأنشطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تبادل المعارف ودعم القدرات في مجالات مختلفة مرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.



وتضمن موضوع اللقاء تنظيم زيارة تقنية ميدانية لمجموعة من مهندسي وتقنيي القطاع إلى الولايات المتحدة، مما سيتيح لهم فرصة لتبادل الخبرات مع نظرائهم في مجالات:





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- السلامة السيبرنية وحماية البنية التحتية والخدمات الرقمية

- تكنولوجيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

- الشركات الناشئة ومخاضن المشاريع



وقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على تنظيم مجموعة من ورشات العمل الثنائية بحضور خبراء من الجانبين، حول تكنولوجيات الجيل الخامس، وحول أساسيات السلامة السيبرنية وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة. وتعد هذه المبادرات فرصة لرفع قدرات الخبرات التونسية، وتعزيز مناخ الابتكار وتبادل المعارف في مجال التكنولوجيات الرقمية.