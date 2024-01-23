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هذا ما قرره القضاء في قضية تعلقت ب10 صفقات مشبوهة بالادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 09:27 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظرت أمس الإثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف فساد تعلق بإبرام 10 صفقات مشبوهة اقترفها موظف بالادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة حيث مكن شركة مقاولات تابعة لاشقائه من تلك الصفقات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وتمكينهم من أرباح على حساب الدولة فاقت 5 مليارات ...

بالمناداة على المتهمين حضر الموظف المتهم وشقيقه في حين تبين ان المتهم الثالث وهو شقيقهما قد توفي وتبين للدائرة ان نتيجة الاختبارات التى اذنت بها لم تجهز بعد وان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة.

...

وللتذكير قد أنكر الموظف خلال استنطاقه سابقا من قبل هيئة الدائرة استغلال منصبه لتمكين أشقائه من تلك الصفقات المتعلقة بالطرقات على حساب الدولة كما أنكر شقيقه بدوره جميع التهم المنسوبة إليه ...


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