عقب زيارتها التفقدية لمستودع الأثاث والتجهيزات ببن عروس :

وزيرة العدل تشرف على جلسة عمل مع المسؤولين على الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة للإعلامية وإدارة البناءات والتجهيز وتأذن بــ :

• تهيئة المستودع وإعادة تنظيم الأثاث والمعدات الخاصة بالوزارة

• حوكمة توزيع التجهيزات الإعلامية على المحاكم والإدارات المركزية والجهوية



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• متابعة الإشكاليات وترشيد النفقات

• الحفاظ على معايير الأمان والسلامة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



على إثر الزيارة التفقدية التي أدتها صباح اليوم إلى مقر مستودع الأثاث والتجهيزات الخاص بوزارة العدل ببن عروس، أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال عصر اليوم على جلسة عمل حضرها كل من المدير العام للإدارة العامة للمصالح المشتركة والمدير العام للإعلامية ومسؤولان عن إدارة البناءات والتجهيز، إلى جانب حضور عضوا ديوان الوزيرة.



وقد خُصّصت الجلسة للنظر في أولويات التدخل العاجل لإيجاد حلول حينيّة لإعادة تهيئة المستودع موضوع الزيارة وصيانته وإعادة تنظيم الأثاث والتجهيزات، كحوكمة التصرف في توزيع المعدات الإعلامية على المحاكم والإدرات المركزية والجهوية، وشددت على ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وفي نفس السياق، تم خلال الجلسة التعرض إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بحسن التصرف في المعدات والتجهيزات والحلول الممكنة لترشيد النفقات المتعلقة بالشراءات المجراة عبر الصفقات العمومية مع الحفاظ على جودة نوعية المقتنيات بما يستجيب لحاجيات العمل القضائي والإداري.