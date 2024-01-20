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اليم: العثور على أب لاربعة ابناء مشنوقا ....

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 22:48 قراءة: 0 د, 9 ث
      
اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة بالكاف بنقل جثة كهل في العقد الخامس للتشريح كما اذنت لاعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالكاف بفتح بحث في الغرض للوقوف على ملابسات العثور عليه جثة مشنوقة .


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