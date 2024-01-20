اليم: العثور على أب لاربعة ابناء مشنوقا ....

اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة بالكاف بنقل جثة كهل في العقد الخامس للتشريح كما اذنت لاعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالكاف بفتح بحث في الغرض للوقوف على ملابسات العثور عليه جثة مشنوقة .



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