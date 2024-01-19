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سمير الوافي لبية الزردي: اذا كنت معقدة من كلمة مسنّين التي يستعملونها ضدك بدناءة فما ذنبي أنا في ذلك !؟؟

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 21:55 قراءة: 0 د, 53 ث
      
انتقد الجمعة 19 جانفي، الاعلامي سمير الوافي ما وصفها محاولة بث الفتنة من طرف بية الزردي، بينه وبين الفنان جلول الجلاصي من خلال "تحريضه وشحنه ومغالطته" على الهواء مباشرة.

وأشار الوافي الي ان بية الزردي عمدت الي تحريف تدوينة له بهدف توتير ضيفها جلول الجلاصي واثارة غضبه ودفعه للرد بغضب.
وخاطب الوافي بية الزردي قائلا " سيدة بية إذا كنت معقدة من كلمة " مسنين " الخالية من الذوق التي يستعملونها ضدك بدناءة وكأنها شتيمة...فما ذنبي أنا في ذلك !؟؟...ألم يكفيك أنك غالطت الرجل ونسبت إليّ كلمة لم أقلها وأخطأت في قراءة تدوينتي عدة مرات لغويا ولفظيا حتى أصبحت محرّفة ومشوهة !؟.
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وتوجه الوافي بالشكر لجلول الجلاصي قائلا "شكرا لجلول الجلاصي على الترفع والرقي والشياكة في الرد...وتجاهل التحريض والشحن وعدم السقوط في ما دفعته إليه بية الزردي بإصرار وتكرار...حتى وإن نقدناه باحترام...فسيظل كبيرا فنا وأخلاقا ومسيرة".



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