بعد رفض رفع العقلة التوقيفية على أرصدتها البنكية... تنفيذ عقلة تحفظية ثانية على جميع ممتلكات مجمع الوردة البيضاء





ووفق بلاغ من مجمع الأخوة الأحمر تم رفع العقلة التوقيفية على جميع أرصدة و حسابات مجمع الوردة البيضاء لدى الغير و التي تم تنفيذها منذ 4جانفي الجاري بموجب إذن من المحكمة الابتدائية بسوسة بما قيمته 16.982 مليون دينار التي تمثل بقية مستحقات مجموعة الأخوة الأحمر في مجمل قيمة اسهمهم المحالة بالبيع لفائدة مجمع الوردة البيضاء.



في إطار تواصل المسار القضائي بين مجمع الوردة البيضاء و مجمع الأخوة الأحمر للدواجن حول صفقة بيع أسهمهم في شركة مليحة لمجمع الوردة البيضة . .. تم تنفيذ عقلة تحفظية ثانية على جميع ممتلكات مجمع الوردة البيضة و على ممتلكات ممثلها القانوني هذا بعد رفض القضاء ألاستعجالي رفضووفق بلاغ من مجمع الأخوة الأحمر تم رفع العقلة التوقيفية على جميع أرصدة و حسابات مجمع الوردة البيضاء لدى الغير و التي تم تنفيذها منذ 4جانفي الجاري بموجب إذن من المحكمة الابتدائية بسوسة بما قيمته 16.982 مليون دينار التي تمثل بقية مستحقات مجموعة الأخوة الأحمر في مجمل قيمة اسهمهم المحالة بالبيع لفائدة مجمع الوردة البيضاء.

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و تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه العقلة التوقيفية جاء على إثر القرار القضائي البات و النهائي الصادر بتاريخ 21سبتمبر 2021 عن محكمة المنستير و القاضي بحفظ كل التهم المتعلقة بالصفقة في حق مجموعة الأحمر و تبرئتها منها .



و يجدد الأخوة الأحمر في نفس البلاغ تمسكهم بتنفيذ أحكام القضاء و إحترامها و باسترجاع حقوقهم المادية في صفقة بيع شركة مليحة للإنتاج الحيواني لمجمع الوردة البيضاء و التي تمت منذ سنة 2014 دون إتمام عملية خلاص الجزء الاهم من مستحقات مجمع الأخوة الأحمر.