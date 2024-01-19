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فظيع في حي التضامن : يعتدى على بنات شقيقه القاصرات ...وحجز كميات من المخدرات والاسلحة البيضاء

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 09:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تمكن أمس اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل بالتضامن من اماطة اللثام عن تعرض 3 شقيقات للاغتصاب حيث القوا القبض على الفاعل وهو شقيق والدهم.

وقد كان منطلق الابحاث في القضية تبعا لمباشرة الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن ل 3 محاضر عدلية من اجل الاعتداء الجنسي على قاصر تضررت فيها 3 فتيات قصر اعمارهم 08 سنوات و 10سنوات و 14سنة من قبل شقيق والدهم البالغ من العمر 47سنة ومحل تفتيش من اجل ترويج مادة مخدرة و بعد القيام بالاسترشاد ودراسة مكان تواجد المضنون فيه و باستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل الكائن بحي 18جانفي التضامن من قبل رئيس فرقة و رئيسة مركز حيث تم القاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تم العثور على ماد القنب الهندي و ميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات و اسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.

...

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أءنت بالاحتفاظ به.

هذا ولاقت عملية القبض على المتهم صدى جيد في صفوف مواطني الجهة لحسن تطبيق القانون و بعث الطمأنينة خاصة وان المظنون فيه كان محل عربدة وعنف .


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