فظيع في حي التضامن : يعتدى على بنات شقيقه القاصرات ...وحجز كميات من المخدرات والاسلحة البيضاء

وقد كان منطلق الابحاث في القضية تبعا لمباشرة الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن ل 3 محاضر عدلية من اجل الاعتداء الجنسي على قاصر تضررت فيها 3 فتيات قصر اعمارهم 08 سنوات و 10سنوات و 14سنة من قبل شقيق والدهم البالغ من العمر 47سنة ومحل تفتيش من اجل ترويج مادة مخدرة و بعد القيام بالاسترشاد ودراسة مكان تواجد المضنون فيه و باستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل الكائن بحي 18جانفي التضامن من قبل رئيس فرقة و رئيسة مركز حيث تم القاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تم العثور على ماد القنب الهندي و ميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات و اسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.