فظيع في حي التضامن : يعتدى على بنات شقيقه القاصرات ...وحجز كميات من المخدرات والاسلحة البيضاء

تمكن أمس اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل بالتضامن من اماطة اللثام عن تعرض 3 شقيقات للاغتصاب حيث القوا القبض على الفاعل وهو شقيق والدهم.
وقد كان منطلق الابحاث في القضية تبعا لمباشرة الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن ل 3 محاضر عدلية من اجل الاعتداء الجنسي على قاصر تضررت فيها 3 فتيات قصر اعمارهم 08 سنوات و 10سنوات و 14سنة من قبل شقيق والدهم البالغ من العمر 47سنة ومحل تفتيش من اجل ترويج مادة مخدرة و بعد القيام بالاسترشاد ودراسة مكان تواجد المضنون فيه و باستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل الكائن بحي 18جانفي التضامن من قبل رئيس فرقة و رئيسة مركز حيث تم القاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تم العثور على ماد القنب الهندي و ميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات و اسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.
وقد كان منطلق الابحاث في القضية تبعا لمباشرة الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالتضامن ل 3 محاضر عدلية من اجل الاعتداء الجنسي على قاصر تضررت فيها 3 فتيات قصر اعمارهم 08 سنوات و 10سنوات و 14سنة من قبل شقيق والدهم البالغ من العمر 47سنة ومحل تفتيش من اجل ترويج مادة مخدرة و بعد القيام بالاسترشاد ودراسة مكان تواجد المضنون فيه و باستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل الكائن بحي 18جانفي التضامن من قبل رئيس فرقة و رئيسة مركز حيث تم القاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تم العثور على ماد القنب الهندي و ميزان صغير الحجم واقراص مخدرة ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات و اسلحة بيضاء وهواتف جوالة وعملة اجنبية.
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أءنت بالاحتفاظ به.
هذا ولاقت عملية القبض على المتهم صدى جيد في صفوف مواطني الجهة لحسن تطبيق القانون و بعث الطمأنينة خاصة وان المظنون فيه كان محل عربدة وعنف .
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