صدور قانون الصلح الجزائي في الرائد الرسمي

تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة مساء الخميس، قانون عدد 3 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 والمؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.



يذكرأن مجلس نواب الشعب، صادق أمس الأربعاء، على مشروع القانون المذكور في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.





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