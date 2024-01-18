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سامي الطاهري: اتّحاد الشغل يقرر سحب القضية المرفوعة ضد عبير موسي

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 21:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المكتب التنفيذي قرر سحب القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما جاء في موقع 'الشعب نيوز' مساء الخميس 18 جانفي 2024.

وأضاف الطاهري أن الاتحاد لم يلجأ للقضاء في ذلك الوقت إلا بعد إصرار المعتدين على مواصلة تبرير الاعتداء وتحدي النقابيين الذي تصدوا للمعتدين ميدانيا، حسب تعبيره.

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وبتاريخ 27 ماي 2023، أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة طارئة تقديم قضية استعجالية لدى السلط القضائية على إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته اقتحام مقرّ الاتحاد والاعتداء على أعوانه.

واستنكر الاعتداء الذي وصفه بالسافر الذي يحمل عداءً وحقدا دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقلّ.


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