رفض تمكينهما من بطاقته البنكية فشوها له وجهه بسكين !!

تمكنت أمس الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم، واعوان فرقة الأمن السياحي، واعوان مركز الأمن الوطني بقليبية من القبض على شابين عمدا الى سرقة نفر باستعمال العنف الشديد والناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة آلة حادة، حيث حلا المظنون فيهما بمنزل الضحية لمشاركته جلسة خمرية وعليه استولى أحدهما على سكين من المطبخ وطلبا من المعني تمكينهما من بطاقته البنكية وبرفضه عمدا إلى افتكاك مبلغ 120 دينار وهاتف جوال والاعتداء عليه بواسطة السكين على مستوى جبينه الأيمن إلى غاية الأذن ثم لاذا بالفرار.



بمراجعة النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهما من أجل "السرقة باستعمال العنف الشديد الناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة سلاح أبيض".

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