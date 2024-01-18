Babnet

رفض تمكينهما من بطاقته البنكية فشوها له وجهه بسكين !!

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 20:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت أمس الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم، واعوان فرقة الأمن السياحي، واعوان مركز الأمن الوطني بقليبية من القبض على شابين عمدا الى سرقة نفر باستعمال العنف الشديد والناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة آلة حادة، حيث حلا المظنون فيهما بمنزل الضحية لمشاركته جلسة خمرية وعليه استولى أحدهما على سكين من المطبخ وطلبا من المعني تمكينهما من بطاقته البنكية وبرفضه عمدا إلى افتكاك مبلغ 120 دينار وهاتف جوال والاعتداء عليه بواسطة السكين على مستوى جبينه الأيمن إلى غاية الأذن ثم لاذا بالفرار.

بمراجعة النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهما من أجل "السرقة باستعمال العنف الشديد الناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة سلاح أبيض".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280658


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:09 Tunis
All Radio in One    
*.*.*