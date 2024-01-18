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تأخير النظر في قضية ''الغرفة السوداء'' بوزارة الداخلية

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تأجيل جلسة النظر في القضية المعروفة بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية وفق ما اعلنه مصدر قضائي لقناة التاسعة.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة اطارات أمنية سابقة أربعة منهم بحالة ايقاف وآخرين بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل القضية المتعلقة بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، مع حفظ التهم في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.


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